Куда пропала звезда фильмов Гайдая Селезнева

Народная артистка России Наталья Селезнева давно не появляется на экранах и сцене театра. Приостановить карьеру звезду фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» заставили переломы ноги, а когда ее самочувствие улучшилось, то недуги обрушились на супруга. Куда пропала актриса и как она живет сейчас?

© Кадр из фильма "Операция «Ы» и другие приключения Шурика"

Как сейчас живет Наталья Селезнева

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Несколько лет назад Наталье Селезневой сделали операцию на шейке бедра. После нее знаменитость жаловалась на сильные боли в ногах, а затем и вовсе перестала ходить или делает это крайне редко. Даже по сцене актриса передвигается в кресле. Сама она редко комментирует текущее состояние, но отмечает, что не может представить себя без работы и зрителей. 78-летняя артистка редко появляется на сцене Театра сатиры, в котором служит, однако продолжает получать заработную плату. Сама Селезнева свое отсутствие в постановках объясняет не только проблемами со здоровьем, но и уходом из жизни коллег. Ей тяжело осознавать, что театр лишился Спартака Мишулина, Ольги Аросевой и Михаила Державина.

В 2020 году в жизни актрисы случилась трагедия — она потеряла супруга Владимира Андреева, с которым прожила 52 года. Он скончался через двое суток после празднования 90-летия. Причем о смерти мужа Селезнева узнала от постороннего человека.

«Силы пока только накапливаются, они не берутся. Я хочу вернуться в театр и играть, а для этого нужно восстановиться не только морально, но и физически. Не поверите, столько отказываю сейчас. Мне так стыдно перед друзьями, продюсерами, режиссерами. Если говорить о смерти Вовы, то я чувствовала: что-то случится. Он лежал, тяжело дышал. Врачи приходили. Я думала, все быстро сделаю и вернусь, но позвонила женщина, которая живет у нас на даче уже 14 лет, и сообщила, что Володи... его больше нет», — делилась звезда.

Последние годы артист страдал от сердечной недостаточности и тяжело переживал подступающую немощь. По мнению коллег, на болезнь наложилась депрессия, что и стало совокупной причиной кончины. Андреева похоронили на Троекуровском кладбище. Селезнева подчеркивала, что после ухода мужа ей пришлось учиться жить без него. Но артистка осталась не в одиночестве — у нее есть сын и внуки.

Чем известна Наталья Селезнева

Наталья Селезнева родилась 19 июня 1945 года в Москве в творческой семье фотожурналиста и художницы по росписи. Судьба девочки решилась, когда на улице ее увидел служивший в Центральном театре Советской Армии Михаил Майоров: шестилетнему ребенку предложили роль в спектакле. На этом череда случайностей не закончилась — однажды в зрительном зале оказалась Агния Барто и позвала юную актрису на съемки фильма «Алеша Птицын вырабатывает характер». Потом у Селезневой было несколько ролей в детских картинах, поступление в Щукинское училище и роль «хорошей девочки Лиды» в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». При этом знаменитость отмечала, что вовсе не ранний опыт в кино повлиял на выбор вуза, а восхищение будущим партнером по картине «Иван Васильевич меняет профессию» Юрием Яковлевым.

«Он имел магнетическое влияние на женщин, я была так в него влюблена! Когда мы ходили с Мансуровой, то у нас было две темы: Вахтангов и Яковлев», — делилась актриса.