Батлер рассказал о совете Хэнкса после съемок в фильме об Элвисе

Звезда «Однажды в... Голливуде» Остин Батлер признался, что коллега Том Хэнкс посоветовал ему поскорее погрузиться в другую роль после работы над биографической драмой об Элвисе. Об этом сообщает Deadline.

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Батлер вспомнил слова Хэнкса, который считал, что артист чересчур сильно вошел в роль музыканта и для его же психологического здоровья было бы разумно переключиться на другую работу. При этом просто «спрыгнуть с поезда», забыв об Элвисе, нельзя — иначе психика может не выдержать, заявил актер Батлеру.