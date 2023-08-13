Батлер рассказал о совете Хэнкса после съемок в фильме об Элвисе
Звезда «Однажды в... Голливуде» Остин Батлер признался, что коллега Том Хэнкс посоветовал ему поскорее погрузиться в другую роль после работы над биографической драмой об Элвисе. Об этом сообщает Deadline.
Батлер вспомнил слова Хэнкса, который считал, что артист чересчур сильно вошел в роль музыканта и для его же психологического здоровья было бы разумно переключиться на другую работу. При этом просто «спрыгнуть с поезда», забыв об Элвисе, нельзя — иначе психика может не выдержать, заявил актер Батлеру.
Звезда добавил, что Хэнкс предложил ему сыграть в проекте, который он же и продюсирует — речь идет о телесериале «Властелины воздуха», снятый Хэнксом вместе со Стивеном Спилбергом. Проект расскажет о работе 100-й бомбардировочной группы ВВС США во время Второй мировой войны, Батлер сыграл в нем майора Гейла Кливена.