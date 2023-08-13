Сидни Суини высказалась о постельных сценах в "Эйфории"

Американская актриса Сидни Суини рассказала о постельных сценах в сериале "Эйфория". Об этом она сообщила в комментарии для издания FoxNews.

© Кадр из сериала "Эйфория"

Суини решила высказаться после того, как режиссера сериала Сэма Левинсона обвинили в сексуализация образов подростков. Актриса отметила, что он никогда не заставлял актеров участвовать в сценах, которые им не нравились или в тех, где люди чувствовали бы себя неловко.

Она назвала себя и других актрис сериала "сильными и независимыми" женщинами, поэтому они всегда говорили режиссеру о том, что им что-то не нравится.

Сама Суини отметила, что после того, как сыграла постельные сцены в "Эйфории", она начала чувствовать себя более спокойно и уверенно в кадре. Поэтому роль Кэсси, которую она сыграла, помогла ей в карьере.