Ушла из жизни Линда Хэйнс, одна из любимых актрис Тарантино

Скончалась Линда Хэйнс, несказанно миловидная блондинка, до того, как оставить экраны, снявшаяся в полутора десятках картин.

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Линду мы запомним как стремительно и ярко мелькнувшую звездочку низкопробного, жанрового и эксплуатационного кино. Ее работы очень ценил Тарантино, откровенно восхищаясь Линдой в "Раскатах грома" Флинна и "Крепком кофейке" Джека Хилла.

Линда Ли Сильвандер (настоящее имя) ушла из жизни в Южной Каролине еще 17 июля, но профильные СМИ обратили на это внимание лишь сейчас. Семья Хэйнс заявляет, что Линда скончалась "мирно". Причина не названа.

Ли Сильвандер родилась в 1947 году в Майами и в шоу-бизнес зашла в самом конце 60-х - с "Широты Ноль", диковатой американо-японской фантастики. Впрочем, более чем типичного опуса в контексте Исиро Хонды, режиссера проекта.

Хэйнс снялась в двух "тюремных" лентах: номинированном на "Оскар" "Брубейкере" с Редфордом и "Экспериментах над людьми", а также в "Бассейне утопленников" с Ньюманом, в "Бумажной луне" и "Никелевой дороге".

В 1980-м актриса появилась в "Гайанской трагедии", мини-сериале о культе Джима Джонса, после чего оставила съемки и устроилась секретарем в юридическую фирму во Флориде.