Соболев рассказал о требовании жены сняться с ним в "Свободных отношениях"

Российский комик Илья Соболев снялся в фильме "Свободные отношения", в одном из эпизодов которого целуется со своей женой Натальей. Артист признался в своем телеграмм-канале, что супруга сама выступила с инициативой появиться в фильме и сыграть его спутницу, с которой он должен был целоваться на экране.

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По словам телеведущего, возлюбленная поставила ему требование, что в подобного рода сцене с ним должна сниматься только она. Соболев сообщил об этом продюсерам, а они, в свою очередь, согласились с озвученным условием.

Фильм "Свободные отношения" вышел в прокат в 2023 году. Кинокартина повествует о двух героях, которые спонтанно поженились и спустя годы переживают кризис в отношениях.