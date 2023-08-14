"Это больная любовь": куда исчезла Мила Кунис

На счету американской актрисы Милы Кунис немало ярких ролей. Впервые звезда по-настоящему заявила о себе, появившись в сериале "Шоу 70-х годов". После этого режиссеры принялись активно приглашать актрису с яркой внешностью в свои проекты.

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Самыми успешными картинами в фильмографии Кунис считаются фильмы "Секс по дружбе", "Книга Илая", а также "Черный лебедь" – за роль второго плана в этом фильме Кунис была номинирована на "Золотой глобус". Несмотря на то, что в 2022 году вышел сериал "Самая везучая девушка" с Милой в главной роли, и фанаты, и кинокритики заметили, что актриса долгое время держалась в стороне от новых проектов.

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14 августа Кунис празднует 40-летие. По случаю дня рождения звезды мы решили выяснить, куда и почему пропадала артистка. Подробнее – в материале "Рамблера".

Мечта стать продюсером

Многие актеры мечтают однажды попробовать себя в роли режиссера или продюсера. И Кунис не стала исключением. В 2013 году в интервью журналу Playboy артистка призналась, что на самом деле ей всегда хотелось быть по другую сторону экрана:

"Я хочу быть продюсером. Это действительно то, чего я хочу. Это больная любовь".

Вскоре после этого интервью мечта Кунис воплотилась в жизнь. Актриса основала собственную продюсерскую студию Orchard Farm Productions и подписала контракт с ABC на производство "телевизионных проектов для вещания и кабельного телевидения". Кунис была исполнительным продюсером фильмов "Этим утром в Нью-Йорке" и "Очень плохие мамочки" – в обеих картинах актриса также сыграла одну из главных ролей.

Материнство

Кунис не раз признавалась, что для нее важно быть "полноценной мамой" и проводить со своими детьми время качественно. В 2014 году Мила родила дочь Уайетт, а еще спустя два года на свет появился сын Димитрий. Отец малышей – актер Эштон Кутчер, с которым Мила познакомилась еще на съемках сериала "Шоу 70-х".

Кунис была готова к тому, что ради детей ей придется пожертвовать многими проектами. Но материнство оказалось для звезды важнее:

"Если это означает, что я снимаюсь в одном фильме в год, отлично. Мой единственный источник счастья не может зависеть от чего-то столь непостоянного [от киноиндустрии".

Актерство как хобби

В отличие от многих своих коллег, Кунис никогда не воспринимала карьеру актрисы слишком всерьез. По словам звезды, она начала увлекаться актерством в качестве хобби, но очень быстро начала делать в нем успехи – это и привело ее к большим ролям.

Тем не менее актриса не скрывает, что и по сей день кино и съемки для нее – лишь часть жизни, без которой она может обходиться.

"Я не дышу актерством. Я уверена, что у Мерил Стрип совсем другая точка зрения на профессию".

Вслед за мужем

Супруг Милы Эштон Кутчер – некогда крайне популярный и многообещающий актер – также отодвинул карьеру на второй план. Время от времени Кутчер появляется в кино, но лишь в небольших ролях.