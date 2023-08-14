Пони присоединился к забастовке Гильдии актеров в США

Каст и члены съемочной группы сериала «Парки и зоны отдыха» вышли на пикет в поддержку забастовок Гильдии актеров в США. Об этом сообщает Deadline.

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«Парки и зоны отдыха» на пикете. Как приятно снова увидеть эту милую семью. На один день дольше, на один день сильнее», — написала в соцсетях актриса Сьюзэн Йигли.

12 июля 2023 года истек предыдущий трехлетний контракт, заключенный между профсоюзами актеров и голливудскими мейджорами. Стороны не смогли прийти к новому соглашению, и 13 июля началась забастовка Гильдии киноактеров и Федерации артистов телевидения и радио США.