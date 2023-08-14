Люпиту Нионго рассмотрят на главную роль в фильме «Принцесса и лягушка»

Актриса Люпита Нионго может исполнить главную роль в киноадаптации мультфильма «Принцесса и лягушка». Об этом сообщает портал Disney Plus Informer.

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По словам инсайдера индустрии Daniel RPK, Disney рассматривает Нионго на роль Тианы в грядущем фильме. На данный момент неизвестно, велись ли официальные переговоры на эту тему, учитывая, что фильм находится на предварительной стадии разработки.

Ранее была названа претендующая на роль Рапунцель в адаптации Disney актриса. Студия рассматривает английскую актрису Флоренс Пью, которая сыграла Джин Татлок в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана.