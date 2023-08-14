Идина Мензель объяснила, почему отказывалась от роли в сериале «Хор»

Она призналась, что ей было трудно принять решение сыграть эту роль, так как она всего на 15 лет старше Мишель. Однако, она все же приняла предложение и наслаждалась работой с создателем сериала Райаном Мерфи. Мензель также вернулась в сериал в роли матери персонажа Лии Мишель в последующих сезонах.