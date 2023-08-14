Идина Мензель объяснила, почему отказывалась от роли в сериале «Хор»

Идина Мензель объяснила, почему отказывалась от роли мамы Лии Мишель в сериале «Хор»
Актриса Идина Мензель рассказала, почему изначально отказывалась от роли матери Лии Мишель в сериале «Хор».
Она призналась, что ей было трудно принять решение сыграть эту роль, так как она всего на 15 лет старше Мишель. Однако, она все же приняла предложение и наслаждалась работой с создателем сериала Райаном Мерфи. Мензель также вернулась в сериал в роли матери персонажа Лии Мишель в последующих сезонах.
В декабре 2022 года Мензель рассказала о своем опыте экстракорпорального оплодотворения и призналась, что у нее не получилось зачать второго ребенка. Актриса отметила, что она и ее текущий муж Аарон Лоэр довольны тем, что вместе воспитывают сына от ее предыдущего брака.
Информацию передало издание The Independent.