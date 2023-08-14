Звезда «Кухни» рассказала о домогательствах

«Бывает сложно, когда размышляешь над подобным предложением или «ведешься» на него, а потом не получаешь желаемого. А когда сразу говоришь «нет», и тебя убирают из проекта и отовсюду, где есть этот человек, — просто чувствуешь обиду из-за самой ситуации», — поделилась артистка.