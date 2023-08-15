Мигицко рассказал, почему сразу согласился на съемки в фильме о Черенкове

"Не раздумывал, - ответил Мигицко на вопрос, раздумывал ли он над предложением сыграть в фильме. - Мой товарищ, Илья Казаков (российский футбольный комментатор, телеведущий, журналист и бывший пресс-атташе сборной России по футболу - прим. ТАСС), это все придумал. Он прислал мне сценарий. Я достаточно сентиментальный человек, и в данном случае моя сентиментальность накрыла меня с головой. Потому что никто утюгом не приглаживал судьбы Федора Федоровича, наоборот - его трагедия открыта".