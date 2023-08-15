Футболист и герой фильма "Невидимая сторона" обвинил родителей в мошенничестве
Суперзвезда американского футбола Майкл Оэр подал в суд на своих приемных родителей. Об этом сообщает ESPN. Он обвиняет их в присвоении причитавшихся ему денег за фильм "Невидимая сторона".
Биографическая картина, за которую Сандра Буллок получила "Оскар", рассказывает историю чернокожего подростка-сироты, которого усыновляет состоятельная пара и помогает ему раскрыть талант в профессиональном спорте.
Прототипом главного героя выступил Майкл Оэр. Буллок сыграла его приемную мать. Судя по всему, реальные отношения в семье далеки от показанной в кино идиллии. А возможно, Оэру, закончившему профессиональную карьеру, срочно понадобились деньги.