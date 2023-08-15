Герой фильма "Невидимая сторона" обвинил родителей в мошенничестве

Суперзвезда американского футбола Майкл Оэр подал в суд на своих приемных родителей. Об этом сообщает ESPN. Он обвиняет их в присвоении причитавшихся ему денег за фильм "Невидимая сторона".

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Биографическая картина, за которую Сандра Буллок получила "Оскар", рассказывает историю чернокожего подростка-сироты, которого усыновляет состоятельная пара и помогает ему раскрыть талант в профессиональном спорте.