Медведева объяснила, почему не снимается в постельных сценах

«И я ощутила. И я решила так не играть. Что мне дороже? Мы с Женькой Сморигиным, с которым играли главную роль, очень много разговаривали на эту тему. Я помню этот день. Мы все это обсуждали, ему не понравилось. Говорит: «Ты что? Ты с ума сошла?» <…> А я не хочу рисковать, так играть. <…> Фильмы другие будут. Не знаю какие. Какие будут, такие и будут, фильм снимаются и без поцелуев», — рассказала звезда.