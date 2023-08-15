Наталия Медведева объяснила, почему не снимается в постельных сценах
Актриса Наталия Медведева призналась в интервью с YouTube-каналом «PROжизнь», что отказалась сниматься в постельных сценах из-за мужа.
Медведева также никогда не будет целоваться в проектах. Она объяснила, что приняла это решение после выхода картины «Приличные люди» с Сергеем Шнуровым. В фильме персонаж юмористки целовалась с главным героем. Звезда призналась, что после этого у нее случился дома скандал.
По словам Медведевой, из-за сцены с поцелуем в ее семье был стресс. Она заявила, что столкнулась «со своим предательством» по отношению к мужу. Актриса уточнила, что такое понимание сформировалось в их семье «с подачи» супруга. Она с ним согласна.
«И я ощутила. И я решила так не играть. Что мне дороже? Мы с Женькой Сморигиным, с которым играли главную роль, очень много разговаривали на эту тему. Я помню этот день. Мы все это обсуждали, ему не понравилось. Говорит: «Ты что? Ты с ума сошла?» <…> А я не хочу рисковать, так играть. <…> Фильмы другие будут. Не знаю какие. Какие будут, такие и будут, фильм снимаются и без поцелуев», — рассказала звезда.