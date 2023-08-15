Еще долго звали Котом: как сегодня живут актеры фильма «Бумер»
Ровно 20 лет назад на экраны вышел культовый фильм Петра Буслова «Бумер». «Вечерняя Москва» выяснила, как сегодня живут актеры, чьи имена после премьеры ленты были на слуху у каждого.
Мерзликин: Димон
— Холодно. Пацаны местные моют «бумер». Требование Буслова! Машина была всегда чистая! — делится воспоминаниями о съемках в «Бумере» 50-летний Андрей Мерзликин.
Его карьера сложилась успешно: более 120 ролей в разных проектах. Скоро его можно будет увидеть в картине «Северный полюс». Да и с личной жизнью повезло: актер женат, у него четверо детей.
Вдовиченков: Костя
52-летний Владимир Вдовиченков тоже снимается во множестве фильмов и сериалов. Зрителям запомнились его работы в картине «Левиафан» и сериале «Батя». Артист был женат пять раз, у него двое детей.
— Я очень люблю роль в «Бумере». У меня только начиналась молодость. Долгое время меня называли Кот. Сейчас меня приглашают сыграть в эпизоде, где собраны все герои «Бумера». Это попытка «хайпануть» на успехе фильма. Не понимаю зачем.
Коновалов: Леха
После «Бумера» Максим Коновалов получал как эпизодические, так и главные роли, в том числе сыграл хоккеиста Палкина в сериале «Папины дочки». Однако сейчас 48-летний артист посвятил себя семье — женат, воспитывает троих детей.
Горобченко: Петя
— Я проснулся знаменитым после выхода фильма, — признается 51-летний Сергей Горобченко.
И сейчас он востребованный актер. В 2023 году зрителей ждут четыре фильма с его участием. Горобченко женат, и у него аж восемь детей!
Аксенов: эпизод
55-летний Дмитрий Аксенов снялся в одном из эпизодов. Он рассказал «ВМ», как создавался фильм:
— Чтобы насытить фильм изнутри той атмосферой, Буслов общался с актерами на сленге. Он говорил «типа мотор», «типа начали». Перекрывать движение на дорогах не стали, и поэтому в качестве массовки приняли участие реальные люди.
ФАКТ
Автомобилей BMW, которых называли «бумером», было несколько: машину меняли в ходе съемок. Первое авто выкупил Вдовиченков. Второе — Коновалов и проездил на нем 12 лет. Судьба остальных неизвестна
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег Богатов, продюсер, сценарист:
— Фильм «Бумер» — это документ той эпохи, когда бандиты свободно катались по городам России. А еще это пронзительная история мужской дружбы, которая заканчивается трагически, потому что ребята сделали выбор «не туда». Честность, объемные герои, колоритная эпоха — все это дает возможность «Бумеру» оставаться «вечно живым».