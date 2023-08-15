От падшего ангела до мужа-изменщика: 7 знаковых ролей Бена Аффлека

15 августа отмечает день рождения звезда Голливуда и секс-символ Бен Аффлек, обладатель двух премий «Оскар» и множества других наград. К празднику мы вместе с онлайн-кинотеатром KION выбрали 7 лучших фильмов с участием актера.

«Гипнотик», 2023

Несколько лет назад детектив Дэнни Рурк потерял дочь: они вместе играли на детской площадке, и в одно мгновение ребенок просто пропал. Никаких зацепок нет, поэтому Дэнни просто смирился с реальностью и регулярно ходит к психотерапевту. По работе он расследует серию ограбления банков, загадочного преступника интересуют не деньги, а приватные ячейки. Дэнни первым вскрывает нужный сейф и находит там фото своей дочери. Возможно, именно в этом деле кроется разгадка трагического исчезновения.

«Исчезнувшая», 2014

Один из главных хитов в карьере актера. Ник и Эми (Розамунд Пайк) — идеальная пара, они уже пять лет в браке, только на очередную годовщину женщина исчезает. Детективы считают, что могло быть совершено убийство, единственный подозреваемый — Ник. У него же своя правда: «любимая» захотела подставить его и отомстить за годы нелюбви.

«Сорвиголова», 2003

Еще до того, как компании Marvel и DC захватили мир экранизациями комиксов, Бен Аффлек примерил на себя костюм супергероя. «Сорвиголова» рассказывает историю становления Мэтта Мёрдока, родившегося в районе Нью-Йорка «Адская кухня», и там же потерявшего зрение: мальчик попал в аварию с участием грузовика, перевозящего радиоактивные отходы. Мэтт ослеп, зато у него обострились чувства и рефлексы, мир он начал «видеть» через звуки.

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», 2016

Одно из главных кинопротивостояний было с участием Бена Аффлека. Злодей Лекс Лютор (Джесси Айзенберг) нашел способ, как стравить друг против друга двух героев: нужно каждому создать негативный образ. Из Бэтмена можно легко сделать безумного мстителя, стоящего выше закона, а из Супермена (Генри Кавилл) — угрозу планетарного масштаба. Чтобы битва не закончилась быстро, надо уравнять силы — так Брюс Уэйн получает в свои руки криптонит, способный ослабить полубога до человеческого уровня.

«Умница Уилл Хантинг», 1997

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек дружат уже более 40 лет, они вместе написали сценарий фильма «Умница Уилл Хантинг» и завоевали премию «Оскар» — на тот момент им было 28 и 26 лет. Они придумали историю парня Уилла Хантинга, работающего уборщиком в Массачусетском технологическом институте и обладающего феноменальными математическими способностями. Уиллу везет, его замечает профессор Джеральд Ламбо (Стеллан Скарсгард) и делает все, чтобы молодое дарование раскрыло свой потенциал.

«Операция «Арго», 2012

Еще один проект, за который Бен Аффлек получил премию «Оскар», но теперь в главной категории. 1979 год, в Иране идет Исламская революция, из страны изгоняется все «западное», под угрозу попадают жизни работников посольства. Им удается спрятаться в доме канадского богача, но встает вопрос — как их вывезти из страны. ЦРУ Тони Мендес предлагает хитрую уловку: можно прилететь в Тегеран якобы для съемок научно-фантастического фильма «Арго», а потом улететь оттуда с дипломатами, замаскированными под актеров.

«Догма», 1999