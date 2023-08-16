Во время кинофестиваля в Бразилии умерла звезда "Рабыни Изауры"

В Бразилии умерла 90-летняя актриса Леа Гарсиа, которую российские зрители помнят по роли злодейки в сериале "Рабыня Изаура".

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Артистка прибыла на кинофестиваль в город Грамаду в штате Риу-Гранди-ду-Сул, где планировалось вручение ей награды за вклад в киноиндустрию страны.

Сообщается, что актрисе стало плохо и врачи не смогли помочь ей, но точная причина смерти не называется, передает издание Globo со ссылкой на сына артистки Марсело.