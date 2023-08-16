Во время кинофестиваля в Бразилии умерла звезда "Рабыни Изауры" Леа Гарсия
В Бразилии умерла 90-летняя актриса Леа Гарсиа, которую российские зрители помнят по роли злодейки в сериале "Рабыня Изаура".
Артистка прибыла на кинофестиваль в город Грамаду в штате Риу-Гранди-ду-Сул, где планировалось вручение ей награды за вклад в киноиндустрию страны.
Сообщается, что актрисе стало плохо и врачи не смогли помочь ей, но точная причина смерти не называется, передает издание Globo со ссылкой на сына артистки Марсело.
Леа Гарсиа родилась в Рио-де-Жанейро в 1933 году, дебютировала в театре в 1952 году. За свою карьеру сыграла более чем в 100 постановках на телевидении, в кино и театре. Она также снималась в сериалах "Клон", "Лиллехаммер", знакомых зрителям в России.