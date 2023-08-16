Как сложилась судьба актеров из «Операции «Ы»

На территории бывшего Советского Союза сложно найти человека, который не смотрел комедию великого режиссера Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Шедевр из трех новелл показали на экранах в середине 60-х. Картина получила невероятный успех, лидировала в кинопрокате, а Гайдай стал лучшим советским режиссером в комедийном жанре. Безусловной любви были удостоены и актеры, исполнившие роли в культовом фильме. Как сложились судьбы тех, кто сыграл самых ярких персонажей «Операции...», — в материале «Вечерней Москвы».

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Александр Демьяненко (Шурик)

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Актера накрыла слава после участия в трилогии «Операции «Ы», «Кавказской пленнице» и фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Далее он много снимался в разных картинах, но Шурика переплюнуть так и не смог. Первая супруга Александра драматург Марина Склярова рассказывала журналистам, что муж ненавидел свою главную роль: на улицах ему просто не давали прохода. Повышенное внимание общественности не нравилось актеру, из-за стресса он злоупотреблял спиртным. В сложные времена с работой Александр занимался озвучкой, его голос был очень узнаваемым. После того как первый брак распался, Александр женился на режиссере дубляжа Людмиле Неволиной. Своих детей у Александра не было, но он активно участвовал в воспитании падчерицы — дочери Людмилы.

В конце 80-х Демьяненко начал играть в Театре имени Акимова, в середине 90-х перешел в театр «Приют комедианта», где служил до конца жизни. В 90-е артиста позвали сниматься в теленовелле «Клубничка». Он принял выгодное в финансовом плане предложение, но зрители раскритиковали его за это. Сериал «Клубничка» снимали в Москве, а в театре Александр работал в Петербурге: приходилось разрываться между двумя городами. Такой ритм жизни сказался на здоровье. После второго инфаркта ему назначили шунтирование, но операцию так и не сделали — сердце не выдержало. Он умер на 63-м году жизни в августе 1999-го. Могила актера — на Серафимовском кладбище.

Наталья Селезнева (Лида)

После роли «хорошей девочки Лиды» Наталья Селезнева участвовала в таких обожаемых зрителями картинах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Берегите мужчин!», «Звезды на море», «Я вас любил...». Еще большая популярность пришла, когда Селезневу позвали сниматься в многосерийный проект «Кабачок «13 стульев». По слухам, большим поклонником шоу был Леонид Брежнев, поэтому его долго не закрывали, хотя зрители жаловались на передачу из-за появления героини Натальи Селезневой в мини-юбке. Всего же за годы карьеры артистка сыграла более 40 ролей в кино и десятки — в театре.

В конце 60-х Наталья на съемках «Калиф-Аиста» встретила актера Владимира Андреева, который стал ее первым и единственным мужем. Он скончался в 2020 году. Супруги вместе воспитывали сына Егора, у него четверо детей. В 2018 году у актрисы начались проблемы со здоровьем: она упала и сломала шейку бедра. Ей сделали операцию и установили титановые протезы вместо тазобедренного и коленного суставов. Сейчас она не может ходить самостоятельно, передвигается на инвалидном кресле.

Алексей Смирнов (Федя)

После «Приключений Шурика» хулигана и тунеядца Федю узнавали на улицах, но слава никогда не прельщала добряка. В 1973 году он получил роль техника Макарыча в ленте «В бой идут одни старики». Режиссер Леонид Быков уговорил чиновников отдать роль Смирнову, апеллируя к его опыту на фронте: те не хотели видеть звезду комедий в драматическом амплуа. Картина получила небывалый успех, в разных уголках России появились памятники Макарычу.

Личная жизнь мужчины не сложилась. Во время Великой Отечественной войны он получил травмы, которые лишили его возможности иметь детей, поэтому он отталкивал от себя любых претенденток на его сердце. Однако Смирнов мечтал о семье и даже намеревался усыновить ребенка-инвалида. Но чиновники отказали ему, так как у актера не было своего жилища: всю жизнь он арендовал комнату в коммуналке. Одинокий актер, чьим единственным близким человеком была мать, топил недовольство жизнью в алкоголе. А когда в аварии погиб его друг Леонид Быков, Смирнов ушел в запой и попал в больницу. Медики диагностировали ишемическую болезнь сердца, атеросклероз, проблемы с легкими и выраженную одышку. Со временем начало казаться, что актер пошел на поправку, однако он скончался в день выписки в возрасте 59 лет. Похоронен на Южном кладбище Санкт-Петербурга.

Юрий Никулин (Балбес)

Юрий Никулин во время съемок в «Операции «Ы» в 65-м году был уже звездой. За его плечами были такие популярные фильмы, как «Пес Барбос и необычный кросс», «Человек ниоткуда», «Когда деревья были большими», «Самогонщики». Несмотря на то, что никулинского Балбеса обожали зрители, ему удалось выйти из этого образа обаятельного выпивохи и получать роли в драматических фильмах. Например, «Ко мне, Мухтар!». После «Бриллиантовой руки» популярность Никулина была огромной. Персонаж Семен Горбунков был создан специально под Никулина, в ленте также сыграли его супруга и сын. В 1971-м артист сыграл в рязановской картине «Старики-разбойники». Одной из самых важных серьезных картин, где снимался бывший клоун, считают фильм «Чучело», где он исполнил роль дедушки главной героини, которую сыграла Кристина Орбакайте.

Никулин продолжал сниматься до 1983 года, в том числе играл в киножурнале «Ералаш». Всю жизнь прожил с одной женой — Татьяной Покровской, с которой познакомился в цирке. В браке родились сыновья Максим и Станислав. Максим подарил родителям троих внуков.

В 97-м артист перенес операцию на сердце, но здоровье продолжало ухудшаться. Никулин скончался в том же году, его могила находится на Новодевичьем кладбище.

Евгений Моргунов (Бывалый)

Моргунов стал знаменитым в 60-х после ролей в картинах Гайдая «Самогонщики», «Пес Барбос и необычный кросс», «Операция «Ы» и «Кавказская пленница». Далее больших ролей он не имел, но второстепенные были вполне яркими. В его фильмографии более семидесяти картин, самые известные из них «Три толстяка», «Сказка о потерянном времени», «Семь стариков и одна девушка», «Покровские ворота», «Судьба человека». Также играл в киножурналах «Ералаш» и «Фитиль». В 1963 году срежиссировал и снял фильм «Когда казаки плачут» по мотивам произведения Михаила Шолохова.

Во время съемок в «Кавказской пленницы» он поссорился с Гайдаем, из-за чего многие эпизоды с ним были вырезаны из фильма. Ходили слухи, что обиженный режиссер закрыл Моргунову дорогу в большое кино.

Моргунов дважды был женат. Первая жена — балерина Варвара Рябцева — была старше избранника на 13 лет. Вторая супруга артиста Наталья была младше его на то же количество лет. В браке родились мальчики Антон и Николай. Николай погиб в ДТП в возрасте 26 лет. Антон подарил родителям двух внуков и внучку, ушел из жизни в 2021 году из-за остановки сердца.

Евгений Моргунов с юношества имел слабое здоровье, страдал от ожирения и диабета. Второй инсульт в возрасте 72 лет он не пережил. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Георгий Вицин (Трус)

Несмотря на образ добродушного выпивохи Труса в фильмах Гайдая, настоящий Вицин был полной противоположностью. Он вообще не употреблял спиртное, был вегетарианцем, практиковал йогу, придерживался здорового образа жизни. После «Операции «Ы» Вицин продолжил много сниматься. Он сыграл около ста ролей в кино. Среди самых известных — «Максим Перепелица»,«Запасной игрок», «Пастух Янка», «Женитьба Бальзаминова».