Киллиан Мерфи назвал фильм Нолана, в котором хотел бы сняться

Актер Киллиан Мерфи заявил, что хотел бы сняться в космической эпопее Кристофера Нолана «Интерстеллар». Его слова передает Variety.
«Я обожаю «Интерстеллар» просто потому, что он вызывает у меня массу эмоций. Помню, как смотрел его в кинотеатре с еще маленькими детьми, и он произвел на меня огромное впечатление. Он просто разбил мне сердце», — заявил звезда «Оппенгеймера».
Мерфи подчеркнул, что ему нравится смотреть фильмы Нолана, в которых он не принимал участие. Актер объяснил это тем, что в таком случае при просмотре не нужно волноваться за «размер ушей или чего-то еще».
По словам артиста, режиссер Кристофер Нолан выбрал «правильный» актерский ансамбль в «Интерстелларе», поэтому он не обижается на кинематографиста за то, что тот не пригласил его поучаствовать в проекте.
Картина «Инстерстеллар» вышла на экраны в 2014 году. В ней снялись Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, Мэтт Деймон, Джессика Честейн, Майкл Кейн и др. Лента получила премию «Оскар» в категории «Лучшие спецэффекты».