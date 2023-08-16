Киллиан Мерфи назвал фильм Нолана, в котором хотел бы сняться

«Я обожаю «Интерстеллар» просто потому, что он вызывает у меня массу эмоций. Помню, как смотрел его в кинотеатре с еще маленькими детьми, и он произвел на меня огромное впечатление. Он просто разбил мне сердце», — заявил звезда «Оппенгеймера».