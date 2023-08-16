Звезда «Рэя» хотела бросить карьеру, но ей мешали интересные роли
Актриса Керри Вашингтон призналась, что постоянно пытается бросить актерскую карьеру, однако потом ее манит роль, от которой артистка не может отказаться. Об этом звезда «Рэя» призналась в интервью W Magazine.
«Я всю жизнь пыталась не быть актрисой. И я постоянно ухожу из этого бизнеса, но когда решаюсь покончить с ним, то на моем столе появляется необычный сценарий», — сказала Вашингтон.
Актриса призналась, что давала себе обещание перестать сниматься еще до того, как прочитала сценарий оскароносной ленты «Рэй» — похожая история случилась перед работой в ленте «Последний король Шотландии».
«Это происходит снова и снова», — посетовала артистка.
Керри Вашингтон сыграла жену певца Рэя Чарльза Деллу Робинсон в биографической драме «Рэй» 2004 года. Она также воплотила на экране супругу экс-президента Уганды Иди Амина в картине «Последний король Шотландии» и вымышленную чиновницу из Вашингтона Оливию Поуп в сериале «Скандал». В своем последнем проекте «Снова на воле» Вашингтон играет женщину, чей осужденный отец переезжает к ней и ее сыну.