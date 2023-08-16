Учитель выступил против сцены с изнасилованием дочери

Режиссер Алексей Учитель в интервью «Вокруг-ТВ» признался, что изначально был против съемки эротической сцены с участием его дочери Анки Пересильд.

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«Там не просто любовная линия. Трагическая история с изнасилованием, поэтому я был против. Мне кажется, это влияет на психику. Но решили, что для опыта работа с таким режиссером будет полезна», — высказался Учитель.

При этом режиссер отметил, что его успокоил режиссер Жора Крыжовников, у которого тоже есть дети. Учитель рад, что дочка от Юлии Пересильд активно продвигается по карьерной лестнице, однако кинематографист считает, что Анка может «надоесть» режиссерам к 20 годам.

«Безусловно, радует, что ее берут на серьезные роли, а не сыграть обычную девочку. Но я боюсь, что до 20-ти ее будут постоянно использовать, и уже надоест немножко. Анна и поет прекрасно, поэтому посмотрим, но она явно тяготеет к актерству», — отметил Учитель.

У Юлии Пересильд и Алексей Учителя две дочери: 13-летняя Анна и 10-летняя Мария занимаются творчеством и снимаются в кино. Старшая дочь Анна появилась в трех фильмах, и этим летом получила престижную кинонаграду. Младшая дочь Мария дебютировала в фильме «Цой», где сыграла сына известного музыканта.