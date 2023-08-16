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Муза, актриса, повар и несостоявшийся следователь. Юлии Высоцкой – 50

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Актриса Юлия Высоцкая в роли Маши в сцене из спектакля «Три сестры» в постановке Андрея Кончаловского в театре имени Моссовета, 2012 год 
© Владимир Федоренко/РИА Новости
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Юлия Высоцкая во время съемок своего кулинарного шоу «Едим дома», 2004 год 
© Natalya Loginova/Global Look Press
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Актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский, 2007 год 
© Игорь Примак/Russian Look/Global Look Press
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Юлия Высоцкая на презентации своего первого художественного романа «Глянец», 2007 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Юлия Высоцкая в кадре из фильма Андрея Кончаловского «Дом дураков» (2002), который участвовал в конкурсной программе 59-го венецианского кинофестиваля , завоевал Большую премию международного жюри 
© Анатолий Гришин/ТАСС
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Актриса Юлия Высоцкая в роли Фрекен Жюли и Алексей Гришин (Жан) в сцене из спектакля «Мисс Жюли» в постановке режиссера Андрея Кончаловского, 2005 год 
© Александр Куров/ТАСС
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Актриса Юлия Высоцкая на праздновании дня рождения своего кулинарного журнала «ХлебСоль», 2010 год 
© Денис Абрамов/ТАСС
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Юлия Высоцкая в роли Софьи Александровны и Наталья Вдовина в роли Елены Андреевны (слева направо) в сцене из спектакля режиссера Андрея Кончаловского «Дядя Ваня» по пьесе А.П. Чехова в Театре имени Моссовета, 2009 год 
© Владимир Федоренко/РИА Новости
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Юлия Высоцкая на презентации своей кулинарной книги «Плюшки для Лелика», 2012 год 
© Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

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Юлия Высоцкая в роли Ольги в сцене из фильма «Рай» режиссера Андрея Кончаловского, 2015 год 
© РИА Новости
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Юлия Высоцкая, получившая награду в номинации «Женщина года», на церемонии вручения премии «Женщина года» по версии журнала Glamour в «Геликон-опере» в Москве, 2016 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков, лауреат премии в номинации «Лучший фильм» за фильм «Рай» режиссер Андрей Кончаловский и лауреат премии в номинации «Лучшая женская роль в кино» за ту же картину актриса Юлия Высоцкая (слева направо) на 15-й церемонии вручения наград «Золотой Орел» в павильоне киноконцерна «Мосфильм», 2017 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Актриса Юлия Высоцкая на фотоколле российско-немецкого фильма «Рай» на 73-м Венецианском кинофестивале в Лидо, 2016 год 
© Геннадий Авраменко/РИА Новости
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Российский режиссер Андрей Кончаловский с супругой актрисой Юлией Высоцкой и дочерью Еленой Кончаловской (слева направо) на церемонии закрытия 71-го Венецианского международного кинофестиваля, 2014 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Юлия Высоцкая в роли Марины и Александр Домогаров в роли Ивана на пресс-показе спектакля «Сцены из супружеской жизни» по мотивам сценария Ингмара Бергмана в постановке Андрея Кончаловского на сцене МХАТ им. Горького, 2019 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Юлия Высоцкая в кадре из фильма «Дорогие товарищи!» (2020) 
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского
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Режиссер Андрей Кончаловский с супругой, актрисой Юлией Высоцкой на фотосессии съемочной группы фильма «Дорогие товарищи» на 77-м Венецианском международном кинофестивале, 2020 год 
© Татьяна Волобуева/РИА Новости

    Российской и белорусской телеведущей, актрисе театра и кино, заслуженной артистке РФ Юлии Высоцкой 16 августа исполняется 50 лет. Зрителям она известна по авторскому кулинарному шоу «Едим дома», которое выходит на экраны более 20 лет. Высоцкая много снималась в фильмах своего супруга Андрея Кончаловского — среди них «Дом дураков», «Рай», «Грех» и «Дорогие товарищи».

    Будущая актриса родилась в Новочеркасске, после развода родителей и второго замужества матери семья Высоцкой часто меняла место жительства. Как рассказывала телеведущая, стать актрисой она захотела из-за потрясения от фильма «Летят журавли», до этого она собиралась закончить юридический факультет и работать следователем. После учебы в Белорусской академии искусств в Минске поступила в Белорусский национальный академический театр им. Янки Купалы. Первый муж Высоцкой Анатолий Кот признался, что они с Юлией поженились для того, чтобы она получила белорусское гражданство и смогла устроиться в театр.

    Первые роли в кино не принесли актрисе славы, но позволили представлять Белоруссию на премии «Кинотавр», где она познакомилась со своим вторым мужем, режиссером Кончаловским. С тех пор она является его музой и исполняет главные роли в его картинах. У пары двое детей.

    «…для меня роль — это способность делать что-то лучше других с точки зрения именно заразительности. И я знаю, что так рассказать про самые простые оладьи или пельмени, как могу я, мало кто может. Я отдаю себе в этом отчет, я делаю это профессионально: я вас — зрителя — заражаю своей любовью к еде», — сказала Высоцкая в интервью Psychologies.

    Актриса играет на сцене театра им. Моссовета. Кроме того, она написала несколько кулинарных бестселлеров, общий тираж ее книг превысил 2 млн экземпляров. В 2011 году Высоцкая открыла в Москве гастрономический ресторан «Ёрник» и кулинарную студию своего имени, а три года спустя основала семейный ресторан «Food Embassy by Julia Vysotskaya» рядом с Аптекарским огородом МГУ.

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