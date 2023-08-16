В Новосибирске дети-актеры рассказали о съемочных буднях

Виктория Рыжих снялась в массовке фильма с рабочим названием #Суворовец1944 или «Кандаурские мальчишки» новосибирского режиссера Дениса Казанцева. В главной роли – 12-летний Всеволод Казанцев, у юноши это уже не первая роль. Об этом сообщает «Горсайт».

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«Я в кино с 8 лет, первая роль была в фильме отца «Андрей»», – цитирует издание Всеволода Казанцева.

Полнометражный фильм #Суворовец1944 в настоящий момент снимают в Колыванском районе Новосибирской области. Однако проходили съемки и в самом Новосибирске, в музее железнодорожной техники на станции «Сеятель».

Сева рассказал, что сниматься в кино ему нравится, однако бывает ребенок устает физически.

«Когда мне было 10 лет, даже не думал стать актером – ну снимаюсь и снимаюсь. В 11 лет понял, что хочу продолжать этим заниматься», – говорит Всеволод.