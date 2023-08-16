Брэдли Купера начали отменять из-за «еврейского» носа в фильме «Маэстро»

Новый образ Брэдли Купера в предстоящем фильме «Маэстро», в котором актер исполнил роль легендарного композитора и автора мюзикла «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна, стал причиной многочисленных споров в Сети, пишет Daily Mail. Пользователи раскритиковали чересчур большой искусственный нос, с которым Купер предстал в первом тизере нового проекта Netflix.

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Для съемок Куперу сделали большой накладной нос с целью придать ему больше сходства с Бернстайном, композитором еврейского происхождения. Однако не все зрители оценили такое преображение.

Британская актриса еврейского происхождения Трейси Энн Оберман в своих соцсетях возмутилась из-за того, что Купер использует такой протез, сравнив это с блэкфейсом — гримом, который наносят, чтобы изобразить чернокожих. Она указала, что Киллиан Мерфи и Том Конти, не являясь евреями, успешно сыграли Дж. Роберта Оппенгеймера и Альберта Эйнштейна в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» без протезов.

Американский актер еврейского происхождения Джошуа Малина, известный по ролям в сериалах «Западное крыло» и «Скандал», также присоединился к критике.

В реальности носы у евреев не отличаются по размерам от носов других национальностей, в том числе и у Леонарда Бернстайна. Для меня это окончательное заключение по вопросу, — заявил актер.