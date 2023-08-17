Евгений Миронов посетил Печерский монастырь в Нижнем Новгороде

Народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций, актер и режиссер Евгений Миронов 16 августа посетил Вознесенский Печерский монастырь в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба митрополии.

Настоятель монастыря архимандрит Тихон (Затекин) сопроводил артиста в Вознесенский собор и рассказал его историю. В храме Евгений Миронов приложился к ковчегам с частицами святых мощей преподобных Макария Желтоводского и Евфимия Суздальского. Также архимандрит Тихон преподнес знаменитости свою новую книгу, посвященную поискам останков семьи Николая II.