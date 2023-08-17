Что объединяет Сагалову из «Счастливы вместе» и Заворотнюк

Среди актеров есть множество знаменитостей, которые однажды снялись в очень успешном проекте и стали заложниками своего образа. Хотя благодаря тому или иному фильму артисты прославились и стали невероятно богаты и успешны, воспринимать их по-другому народ не может. Например, Анастасию Заворотнюк чаще всего вспоминают как Вику из «Моей прекрасной няни», а Дарью Сагалову зрители помнят как Светку из «Счастливы вместе».

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Кинокритик Александр Шпагин прокомментировал для портала PopCornNews, почему некоторым артистам приходится всю жизнь пребывать в образе одного героя.

«Не очень хороших артистов можно задействовать в образах, которые им просто дико подходят. Они не могут сыграть плохо физически, потому что будут играть самих себя. Чуть влево или вправо — все, ничего не выходит», — отметил он.