Денис Власенко заявил, что устал играть неуклюжих школьников

Сериал «АльфаРомео» о перевоспитании феминисткой токсичного «альфача» вышел в онлайн-кинотеатре START 18 августа. Главные роли исполнили Кристина Кучеренко и Антон Артемьев, а звезда «Стрима» и «Happy End» Денис Власенко сыграл художника Марка.

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В интервью «Газете.Ru» Власенко рассказал о своем персонаже, освоении новых профессий ради ролей и первом опыте озвучивания аудиокниги, а также рассказал, как преодолел расстройство пищевого поведения.

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— Незадолго до нашего разговора ты сообщил в соцсетях, что начал озвучивать аудиокнигу "Капитанская дочка". Как тебе этот опыт?

— Буквально полчаса назад я вышел из студии после записи аудиокниги. Не ожидал, что будет так сложно, что это такой параллельный мир. Хоть моя профессия и связана с речью, это оказалось сложнее. Пушкин там завертел таких предложений, словосочетаний и в принципе сложных слов, что я попотел.

— Готовился ли ты к записи? Речевая разминка, репетиция?

— Нет, никак не готовился — проснулся, выпил кофе и поехал озвучивать книгу. Хотя сейчас понимаю, что в следующий раз, возможно, проснусь и сделаю какую-то разминку.

— А перед съемками и игрой в театре делаешь речевую разминку?

— Нет, это кажется забавным институтским пережитком. Когда я окончил институт и пришел в театр, перед выходом на сцену тренировался — а коллеги смотрели на меня косо и говорили: "Да он еще зеленый, студент". Перед сменой я просто стараюсь проснуться и прийти в себя.

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— В "АльфаРомео" ты сыграл художника Марка. Нужно ли было серьезно готовиться к этой роли, учиться художественным навыкам?

— Конечно, у нас было много проб и читок сценария. Мы тщательно готовились, чтобы понять, кого играем и что хотим донести. Непосредственно на площадке был художественный консультант, который помогал мне не казаться профаном в качестве художника: объяснял, как правильно нужно держать кисть.

— Марк рисует в кадре?

— У нас есть маленькая хитрость: мы не показываем, как мой персонаж непосредственно рисует в кадре. Магия кино позволяет поверить, что этот неумеющий рисовать человек фантастически рисует.

— В трейлере твой персонаж выглядит очаровательным. Какой у него характер?

— Внутренне Марк достаточно сильный человек для того, чтобы спорить со своим отцом, выстраивать личные границы. Для этого нужен сильный характер, и Марк им обладает. Тем не менее он такой домашний, выращенный в тепличных условиях юноша. Я думаю, ему сложно проявлять этот характер, но в нашем сериале он учится это делать.

— Как ты мог бы описать свое отношение к феминизму? На твой взгляд, не перегибают ли палку активистки, которые устраивают смелые акции с обнажением и другими неординарными способами привлечения внимания?

— Честно говоря, я боюсь высказываться на эту тему. Возможно, если я выскажусь положительно, мне скажут, что я недостаточно осведомлен в теме феминизма. А если скажу, что против, — меня тоже сожрут. Но я в принципе толерантный человек. Пусть люди будут счастливы делать то, что хотят. Главное, чтобы это не сказывалось плохо на окружающих. Наверное, отношусь к феминизму больше положительно, чем отрицательно, главное — баланс. Здоровый феминизм — это круто.

— Если охватить в памяти период съемок "АльфаРомео", какая история приходит на ум?

— Особенно мне запомнились съемки пилотной серии, которая почти без изменений вошла в сериал. Мы уехали куда-то далеко, много часов добирались, долго ждали выхода в кадр. Наступил закат, потом глубокий вечер, и мы с группой так клево начали болтать. Собрался кружок из 10-15 человек, мы стояли несколько часов на улице теплым летним вечером и разговаривали. Это было очень трогательно.

— Какие профессии ты частично освоил за свою карьеру, чтобы убедительно выглядеть в кадре?

— Из последнего — профессия звонаря. Я учился звонить в колокола, окончил колокольные курсы. Скоро отправляюсь учиться на автослесаря. Это непростой, интересный и полезный в жизни навык — разбираться во внутренностях машины. Еще я изучил все нюансы вебкама — как это работает, сайты, токены и прочее. Владею этой информацией, в жизни пока не пригождается (смеется).

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— А навыки автослесаря пригодятся? Ты водишь машину?

— Да, я обожаю водить. Только своей машины у меня пока нет, вожу каршеринг. Я уже давно присматриваюсь к тачкам и не могу понять, к чему лежит сердце. Не вижу свою идеальную машину. Или вижу — но она стоит, как квартира в Москве.

— Когда и с какого раза сдал на права?

— Это было лет шесть назад, я тогда учился на втором курсе. Приехал в свой родной город Курск, папа договорился со знакомым инструктором, который хорошо меня натаскал, — и я сдал с первого раза.

— Как прошел месяц в родном городе?

— Достаточно тоскливо, потому что я уже познакомился с Москвой, сдружился с однокурсниками. Но я достойно справился с испытанием, получил права и уехал оттуда.

— Я впервые увидела тебя пять лет назад в фильме "КВНщики" Ильи Аксенова, тайно снятом на реальном фестивале КВН в Сочи. Какие у тебя остались эмоции от вовлечения в эту тусовку? Можешь ли ты назвать "КВНщиков" самым необычным проектом в своей карьере?

— До сих пор считаю съемки в "КВНщиках" своим самым авантюрным опытом. Мы познакомились с Ильей, он сказал: "Погнали в Сочи". Мы по-настоящему выиграли какой-то кавээновский отбор в Москве, хотя не планировали этого делать. Было такое азартное ощущение, что мы затеяли какую-то добрую пакость. Это был клевый эксперимент, который удался, у меня о нем очень теплые воспоминания. Это был мой первый проект, зима в Сочи.

— Знал ли ты что-то о КВН до съемок?

— Нет, совсем ничего не знал. Вот видишь, у меня еще навык кавээнщика появился благодаря кино. Я офигевал от того количества новой информации, которая поступала: от законов мира КВН, внутренней иерархии. Я-то думал, что это просто милая игра. Это меня поразило.

— Ты продолжаешь общаться с Ильей Аксеновым?

— Да, мы общаемся, видимся на премьерах, встречаемся на пробах.

— Тебе поступали предложения о сотрудничестве в зарубежных проектах?

— Нет, но хотелось бы попробовать. Мне кажется, это классный интересный опыт. С английским языком у меня все в порядке, я в свое время сдавал ЕГЭ по английскому. Уже пару лет занимаюсь им сам.

— За последние несколько лет ты стал очень востребованным. Нравится быть в центре внимания?

— Не буду кокетничать или лукавить, скажу прямо: конечно, мне нравится. Мне кажется, это здоровая модель поведения — радоваться тому, что тебя хвалят. Мне приятно, я расплываюсь в улыбке, это мотивирует.

— Можешь ли вспомнить недавнее наставление от опытного коллеги, которое тебя мотивировало?

— Сегодня классный дядька, с которым мы озвучивали книжку, сказал мне много классных фраз. Одна из них: "Не торопись".

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— Ты читаешь сообщения в личке от фанаток? Что тебе пишут?

— Пишут, читаю. Обычно это просто молчаливые обнаженные фотографии.

— Обсуждаете это с девушкой? Как она реагирует на то, что ты открываешь такие сообщения?

— Бывает, хихикаем оба.

— Приходится ли тебе отказывать продюсерам из-за нехватки времени?

— Конечно, приходится выбирать. Часто такое случается, что мы не состыковываемся по занятости.

— От какой роли ты бы точно отказался?

— Сейчас я стараюсь поменьше реагировать на запросы сыграть неуклюжих школьников и что-то в таком духе. И с особым рвением бегу туда, где есть возможность играть новые характеры.

— А какого персонажа или новый характер мечтаешь воплотить? Может быть, злодея?

— Абсолютно точно, я очень хочу сыграть кошмарного злодея, в которого сумасшедше влюблен зритель. Который обаятельный, но при этом делает какие-то страшные вещи — например, ест людей.

— Чем любишь заниматься в свободное время?

— Сейчас в основном спортом. Это лучший вид медитации, отвлечения, восстановления. Стараюсь в свободное время сбегать в спортзал.

— Ты рассказывал, что в школе страдал от лишнего веса. От него удалось избавиться естественным путем во время роста — или благодаря спорту и питанию?

— Именно через спорт и питание.

— Там такая тонкая грань, через которую легко уйти в орторексию и другие виды РПП. Тебя это коснулось?

— Конечно, коснулось. Я долгое время комплексовал по поводу своего тела, даже уже когда похудел. Обвинял себя за лишнюю съеденную полезную еду. Постепенно, в том числе благодаря кино и постельным сценам, с этим стало гораздо проще.

— Сейчас уже нет отголосков РПП?