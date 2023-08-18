Звезда «Ворониных» вспомнила, как фанаты довели ее до слез
Актриса Анна Фроловцева заявила в интервью с eg.ru, что стала очень популярна после выхода сериала "Воронины".
Фроловцева вспомнила, как зашла в автобус, а пассажиры начали ей аплодировать. Артистка призналась, что это сильно растрогало ее, поэтому она заплакала.
"Я вначале и не поняла, что произошло. Оказалось - мне! У меня слезы на глазах. А не так давно опять в автобусе совсем юный парень сказал: "Спасибо вам большое за мое счастливое детство", - поделилась звезда.
Фроловцева отметила, что проект принес ей неплохие заработки. Благодаря успеху сериала она могла позволить себе много путешествовать. Однако артистка участвовала в ситкоме не только ради денег.
"Нравится моя героиня, ее любовью к детям и мужу, этим похожа на нее", - объяснила актриса.
Фроловцева известна по роли Галины Ворониной в сериале "Воронины". Она начала свою карьеру в 1977 году как актриса Московского областного театре имени Островского.
В фильмографии Фроловцевой более 50 ролей. Она играла в таких проектах, как "Бригада", "Жестокий романс", "Карнавал", "Золотой теленок".