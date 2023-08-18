Умерла актриса из культового сериала "Место преступления" Урсула Кантиени
Ушла из жизни Урсула Кантиени, немецко-швейцарская актриса кино и ТВ, известная, в частности, по сериалу "Место преступления" - Tatort.
Tatort - знаковый для жанра немецкоязычный формат криминальных телешоу, стяжавший массу регалий. Сериал стартовал в 1970-м, в разное время там "светились" большие люди, например, Настасья Кински, Лиза Фитц, Пути Михара.
О кончине "любимицы публики" передает SWR. Артистка скончалась в ночь на вторник в возрасте 75 лет в Баден-Бадене, где жила последние годы. В качестве причины обозначена тяжелая болезнь.
Отмечено, что в важной "мыльной опере" "Фаллеры", где у Кантиени была одна из ведущих ролей - Джоанны Фаллер, ее героиня умерла, по сюжету, этой зимой - в 1164-й серии.
Уточнялось, что актриса, посвятившая "Фаллерам" почти тридцать лет жизни, была вынуждена уйти "по причинам личного характера".
Урсула Кантиени родилась в Цюрихе в семье актера Эрвина Кантиенти и певицы Верены Ландольт. Образование получила в Университете музыки и исполнительских искусств в Штутгарте. Там же начала карьеру как ассистент режиссера. На экране - с середины 80-х. Активно гастролировала как театральная актриса, ставила спектакли, занималась радиопьесами.