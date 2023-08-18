Умерла актриса из культового сериала "Место преступления"

Ушла из жизни Урсула Кантиени, немецко-швейцарская актриса кино и ТВ, известная, в частности, по сериалу "Место преступления" - Tatort.

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Tatort - знаковый для жанра немецкоязычный формат криминальных телешоу, стяжавший массу регалий. Сериал стартовал в 1970-м, в разное время там "светились" большие люди, например, Настасья Кински, Лиза Фитц, Пути Михара.

О кончине "любимицы публики" передает SWR. Артистка скончалась в ночь на вторник в возрасте 75 лет в Баден-Бадене, где жила последние годы. В качестве причины обозначена тяжелая болезнь.

Отмечено, что в важной "мыльной опере" "Фаллеры", где у Кантиени была одна из ведущих ролей - Джоанны Фаллер, ее героиня умерла, по сюжету, этой зимой - в 1164-й серии.

Уточнялось, что актриса, посвятившая "Фаллерам" почти тридцать лет жизни, была вынуждена уйти "по причинам личного характера".