Анна Фроловцева рассказала об отношениях с Евгением Леоновым
Актриса Анна Фроловцева рассказала в интервью eg.ru, что актер Евгений Леонов был очень похож на ее отца. Фроловцева отметила, что Леонов был схож с ее родителем "носом картошкой" и "добрыми глазами".
На съемках одного из фильмов режиссера Марка Захарова артистка поделилась своим наблюдением с коллегой. Тогда Леонов разрешил актрисе называть его своим отцом, так как ее родителя уже не стало.
"Можешь теперь меня папой называть!" - трогательно улыбнулся Евгений Павлович", - вспомнила актриса.
Фроловцева известна по роли Галины Ворониной в комедийном сериале "Воронины". Он рассказывает о жизни и курьезных случаях обычной семьи, проживающей в московской квартире.
Изначально проект являлся адаптацией американского ситкома "Все любят Рэймонда", но позже обогнал оригинал по количеству сезонов. Сериал транслировался с ноября 2009 года по октябрь 2019 года.