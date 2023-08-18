Анна Фроловцева рассказала об отношениях с Евгением Леоновым

Актриса Анна Фроловцева рассказала в интервью eg.ru, что актер Евгений Леонов был очень похож на ее отца. Фроловцева отметила, что Леонов был схож с ее родителем "носом картошкой" и "добрыми глазами".

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На съемках одного из фильмов режиссера Марка Захарова артистка поделилась своим наблюдением с коллегой. Тогда Леонов разрешил актрисе называть его своим отцом, так как ее родителя уже не стало.

"Можешь теперь меня папой называть!" - трогательно улыбнулся Евгений Павлович", - вспомнила актриса.

Фроловцева известна по роли Галины Ворониной в комедийном сериале "Воронины". Он рассказывает о жизни и курьезных случаях обычной семьи, проживающей в московской квартире.