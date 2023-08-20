Худший Человек-паук: как сложилась карьера Эндрю Гарфилда

Роль Человека-паука принесла актеру Эндрю Гарфилду всемирную известность, но критики считают, что гораздо лучше у него получаются драматические роли. В действительности он начинал в более серьезных проектах.

В честь дня рождения Эндрю Гарфилда “Рамблер” рассказывает о том, как сложилась его карьера в кино.

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Актер с детства

Несмотря на то, что родители Эндрю Гарфилда никак не связаны с индустрией кино, он с детства хотел стать актером. Уже в 9-летнем возрасте он начал брать уроки актерского мастерства и играл в молодежном театре. Впервые на большом экране он появился, когда ему было 24 года, в картине “Львы для ягнят”, в том же году выиграл BAFTA за картину “Мальчик А”.

Начинал он свою актерскую карьеру с драматических ролей. Одной из самых запоминающихся в начале его карьеры стала игра в фильме “Социальная сеть”. Спустя два года он снялся в дилогии в роли Человека-паука. Однако в амплуа супергероя критикам он не понравился. Вторая часть с его участием получила худшие рейтинги среди всех фильмов о супергерое.

В 2021 году он вновь вернулся к этой роли в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» в качестве персонажа из другой мультивселенной. Несмотря на высокие рейтинги картины, сам Гарфилд заявил, что не хочет возвращаться к Человеку-пауку еще раз.

“Никаких планов, это правда. Все будут называть меня лжецом до конца моей жизни. Я мальчик, который кричал: “волки”

Успех в драматических ролях

За всю свою длительную карьеру лучшие роли Гарфилда оказались драматическими. Все картины, где он появляется в новом для зрителя амплуа, способствуют его успеху.

Так, в 2022 году он получил номинацию на “Оскар” и выиграл “Золотой Глобус” за роль в мюзикле “Так-так.. БУМ!”. В 2011 году получил премию “Сатурн” за роль второго плана в антиутопии “Не отпускай меня”.

Кадр из фильма "Тик-так...БУМ!"

Наивысшие рейтинги также достались фильмам “Ангелы в Америке”, “Под знаменем небес”, “Дыши ради нас”, “Я здесь” и “Молчание”.