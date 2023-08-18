Умер звезда "мыльных опер" "Просто Мария" и "Дикая Роза"

Утром 17 августа ушел из жизни Давид Остроски, яркий мексиканский актер кино, ТВ и театра, известный нашему зрителю по веренице знаковых теленовелл. Некролог видного телезлодея публикует только что El Heraldo.

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Остроски - это Карлос Манрике из "Дикой Розы", граф д'Аренсо из "Просто Марии" и Мариано в "Марисоль".

Причиной смерти артиста стал рак. О недуге Остроски известно с осени прошлого года, когда он был вынужден досрочно покинуть очередной проект из-за сильных болей в руке. Обследование выявило опухоль. Курсы лечения не помогли - звезде конечность ампутировали, как утверждалось. Трагедию актер тщательно скрывал, порождая слухи.