Умер звезда "мыльных опер" "Просто Мария" и "Дикая Роза"
Утром 17 августа ушел из жизни Давид Остроски, яркий мексиканский актер кино, ТВ и театра, известный нашему зрителю по веренице знаковых теленовелл. Некролог видного телезлодея публикует только что El Heraldo.
Остроски - это Карлос Манрике из "Дикой Розы", граф д'Аренсо из "Просто Марии" и Мариано в "Марисоль".
Причиной смерти артиста стал рак. О недуге Остроски известно с осени прошлого года, когда он был вынужден досрочно покинуть очередной проект из-за сильных болей в руке. Обследование выявило опухоль. Курсы лечения не помогли - звезде конечность ампутировали, как утверждалось. Трагедию актер тщательно скрывал, порождая слухи.
Давид Остроски Виноград (David Ostrosky Winograd) родился 13 сентября 1956 года в Мехико в польско-еврейской семье. Снимался с середины 80-х. На счету - под сотню проектов.