Звезда «Буратино» назвал свой гонорар за съемки в фильме

«Дядя Леня Нечаев выбил мне персональную ставку, у меня была самая высокая детская зарплата на тот момент — 100 рублей в месяц. Я получил 600 рублей за сами съемки, и еще 600 мне выплатили постановочных. Итого 1 тысяча 200 рублей», — поведал артист, которому на момент съемок было 9 лет.