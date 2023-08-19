Актеры, которые отказались от "Оскара"

"Оскар" считается самой престижной и желанной кинопремией среди актеров. Однако далеко не все знаменитости принимают эту награду. Некоторые предпочитают отказаться по ряду самых разных причин.

© Globallookpress

Подробнее о том, кто из актеров отказывался от "Оскара", — в материале "Рамблера".

Видео дня

Марлон Брандо

Globallookpress

В 1973 году Марлона Брандо планировали наградить премией "Оскар" за роль в картине "Крестный отец", однако актер не стал выходить на сцену и вместо себя отправил туда индианку Сачин Литлфетер. Девушка зачитала речь, в которой обвиняла киноиндустрию в дискриминации коренных жителей Америки. На тот момент все их роли исполняли исключительно белые актеры. После своих обличительных слов Сачин Литлфетер отказалась от "Оскара" от лица Брандо. Актер пошел на этот шаг в знак протеста.

Майкл Кейн

Globallookpress

В 1987 году актер Майкл Кейн выиграл премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Ханна и ее сестры", однако не появился на награждении, поскольку был занят на съемках "Челюстей". Кинокартина про свирепую акулу, как назло, была разгромлена критиками. В 2000 году Майкл Кейн получил свою статуэтку уже сам.

Пол Ньюман

Спустя шесть номинаций на премию "Оскар" Пол Ньюман все же одержал победу благодаря роли в фильме "Цвет денег". Однако актер попросту не явился на вручение. По его словам, это все равно, что гоняться за красивой женщиной в течение 80 лет.

"В итоге она соглашается, а вы говорите: "Мне ужасно жаль. Я устал", — прокомментировал актер.

Элизабет Тейлор

В 1967 Элизабет Тейлор была номинирована на "Оскар" за роль в фильме "Кто боится Вирджинии Вулф?". Но она решила не идти на церемонию, чтобы поддержать своего мужа Ричарда Бертона, который боялся, что награда ему снова не достанется. В итоге Тейлор выиграла в своей номинации, а Бертон действительно в очередной раз остался не у дел.

Питер О’Тул