«Жадная до всего»: Светлана Иванова — об Орбакайте в кино
Актриса Светлана Иванова заявила в интервью с телеведущей Юлией Меньшовой, что ей было комфортно сниматься с певицей Кристиной Орбакайте в сериале "Тест на беременность".
По словам Ивановой, она изначально знала, что ей будет классно работать с Орбакайте, так как ее муж Джаник Файзиев много рассказывал об исполнительнице. Супруг сотрудничал вместе с певицей в телепередаче "Старые песни о главном".
Артистка заявила, что Орбакайте "жадная до всего вокруг". Она назвала звезду "своим пацаном".
"Она очень чувствует атмосферу, что происходит. И в секунду стала ее частью. Как-будто всегда там и была", - поделилась артистка.
Иванова уточнила, что не испытывала никакой ревности из-за прихода Орбакайте на съемки. Более того, она рада, что в проект приглашают такие громкие имена.
"Я понимаю, что кино - это командная история. И чем мощнее будет команда, чем больше в ней будет звезд, тем лучше для кино. А если для кино, то и для меня. У меня в этом плане нет амбиций только солировать", - объяснила актриса.