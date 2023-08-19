Сколько Иосифову заплатили за роль Буратино

Сколько Иосифову заплатили за роль в «Приключениях Буратино»
Актер Дмитрий Иосифов, который сыграл главную роль в фильме «Приключения Буратино», рассказал о своем гонораре. Картина вышла в 1976 году.
Его месячная зарплата тогда составляла 100 рублей, что для того времени считалось самой большой среди детей зарплатой. За съемки Иосифов заработал 600 рублей, и еще столько же ему заплатили в качестве постановочных, передает «Мослента».
Артист также рассказал, что роль не только принесла ему деньги, но и испортила отношения со сверстниками. Многие задирали его и придумывали клички. Иосифов предполагает, что к нему так относились из-за зависти.