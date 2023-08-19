Сколько Иосифову заплатили за роль Буратино

Актер Дмитрий Иосифов, который сыграл главную роль в фильме «Приключения Буратино», рассказал о своем гонораре. Картина вышла в 1976 году.

© Кадр из фильма "Приключения Буратино"

Его месячная зарплата тогда составляла 100 рублей, что для того времени считалось самой большой среди детей зарплатой. За съемки Иосифов заработал 600 рублей, и еще столько же ему заплатили в качестве постановочных, передает «Мослента».