Немоляева назвала Ясуловича тонким артистом, с которым было легко

«Я очень горюю, что Игорь скончался. Так случилось, мы не были в одном театре, но снимались довольно часто, даже когда были еще совсем молодыми. Мы снимались в «Дядюшкин сон» у режиссера Орлова, в «Месье Ленуар, который не хотел умирать» тоже у Саши Орлова. Снимались в замечательном сериале «Дипломат»: два-три года назад мы играли мужа и жену. Это была прекрасная для меня работа. С ним был работать одно удовольствие. И у нас в театре он играл сцену Миллера, очень хорошо. Спектакль сейчас осиротел», - рассказала Светлана Немоляева.