Как сложилась карьера Игоря Ясуловича

Умер 81-летний народный артист России Игорь Ясулович, в карьере которого насчитается более двухсот ролей в театре и кино. Он всегда хотел быть артистом, однако попасть в индустрию мужчине удалось совершенно случайно. Видимо, это была судьба. Более того, Игорь Ясулович был известен не только как профессиональный актер и преподаватель, но и как настоящий однолюб.

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Подробнее о жизненном пути артиста — в материале «Рамблера».

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В детстве семья Игоря Ясуловича много переезжала из-за работы отца: он был корабелом, а это подразумевало постоянные переназначения и путешествия по стране. В итоге они осели в Таллине. Родители думали, что их сын пойдет по стопам старшего брата и станет инженером, однако юный Игорь выбрал для себя другую судьбу. Ему повезло оказаться в театральном кружке, который вел известный артист таллинского Русского драматического театра — Иван Россомахин.

Позже Игорь Ясулович отправился в Москву, чтобы уже там поступить в театральный институт. По словам Ясуловича, то, что он в итоге оказался во ВГИКе, было настоящим «перстом судьбы» и произошло «абсолютно случайно». Дело в том, что изначально Игоря Ясуловича не оказалось в числе поступивших. Однако педагог по актерскому мастерству Александр Бендер разглядел в нем что-то и позволил стать вгиковцем.

В интервью Игорь Ясулович отмечал, что вполне доволен своей творческой жизнью.

«Многие фильмы, где играл, получили зрительское признание, работать довелось с блистательными режиссерами, а для актера это великое счастье», — рассказывал Ясулович.

Как один из самых ярких опытов он вспоминал роль в фильме Леонида Гайдая «12 стульев», где ему довелось сыграть мужа Эллочки-людоедки — инженера Щукина. В одной из сцен Ясуловичу пришлось сыграть нагишом. Вместе с Гайдаем они детально обсудили этот эпизод, а перед съемками актера с ног до головы обмазали пеной. Вот только в павильоне стояла ужасная жара, а потому вскоре пена стала растворяться и заставляла слезиться глаза. Эпизод пришлось снимать очень быстро.

«Сыграв, стал гордо называть себя родоначальником советской киноэротики», — в шутку говорил Ясулович.

Кадр из фильма «12 стульев»

Кроме того, актеру не раз говорили, что он «не вписывается в визуальные стандарты», потому что его внешность «излишне интеллигентная». Однако Игорь Ясулович не сильно расстраивался. Он считал, что гораздо важнее не то, кого именно он играет, а как справляется с ролью.

Кадр из фильма "Гостья из будущего"

Игорь Ясулович занимался преподавательской деятельностью. Он долгое время руководил кафедрой актерского мастерства актерского факультета ВГИКа, а также работал на факультете музыкального театра Российского института театрального искусства ГИТИС.

В 2001 году он получил звание народного артиста России, а в 2003 был награжден орденом Почета.

Был женат лишь один раз — на дочери известного режиссера Юрия Егорова. Ясулович познакомился со своей женой Натальей еще в студенчестве, в общей компании. У них довольно быстро начались отношения, которые привели к свадьбе и рождению сына.