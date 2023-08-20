Зайцева вспомнила, как Шукшин похвалил ее за удачную роль

Людмила Зайцева вспомнила, как Василий Шукшин похвалил ее за удачную роль
Народная артистка России Людмила Зайцева в беседе с aif.ru вспомнила, как Василий Шукшин подарил ей цветы супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.
«Обрадовались друг другу, обнялись. Шукшин говорит:
«Маленькая (он любил меня так называть), я слышал, ты хорошо снялась в «Здравствуй и прощай». Рад за тебя. И добавил, кивнув на меня: «Лид, ну куда цветов столько?» Лида отреагировала чисто по-женски: «Вась, ну что, все отдавать-то?» — «Да ладно, еще будут». И они мне всю охапку эту отдали», — рассказала Зайцева.
Следующая встреча актрисы с Федосеевой-Шукшиной состоялась в 1974 году, когда режиссера провожали в последний путь. Зайцева призналась, что сравнивала Шукшина с небожителем и относилась к нему с огромным пиететом. Она отметила, что работать с режиссером было огромным удовольствием. По мнению Зайцевой, Шукшин — «не чета некоторым нынешним режиссерам».