Зайцева вспомнила, как Шукшин похвалил ее за удачную роль

«Маленькая (он любил меня так называть), я слышал, ты хорошо снялась в «Здравствуй и прощай». Рад за тебя. И добавил, кивнув на меня: «Лид, ну куда цветов столько?» Лида отреагировала чисто по-женски: «Вась, ну что, все отдавать-то?» — «Да ладно, еще будут». И они мне всю охапку эту отдали», — рассказала Зайцева.