«Сбегал из больницы на съемки и укрощал змею»

Но для меня самым серьезным испытанием оказалась не змея, а швабра с половой тряпкой. Это была программа о судьбе боксера Валерия Попенченко. Единственным свидетелем его падения в лестничный пролет оказалась уборщица. И я сама написал в тексте фразу «уборщица отбросила швабру». Теперь на съемке передо мной стоял огромный Валуев и должен был – «отбрасывать швабру». Понятно, что швабра не имела права попасть в камеру или в режиссера. Значит – кому-то надо было ее ловить. Я и ловила. Три дубля и еще один – «технический». И ведь Валуев все дубли ее послушно кидал!