Режиссер Хлебников пошутил, что женщины вышибают ногами дверь в киноиндустрию
Режиссер Борис Хлебников в беседе с ТАСС заявил, что сейчас количество женщин в российской киноиндустрии стремительно растет.
«У нас есть очень много интересных женщин-режиссеров, причем очень сильных, очень резких, очень внимательных к действительности. У нас на студии [Lookfilm] работает огромное количество женщин — очень сильных креативных продюсеров», — отметил Хлебников.
Он напомнил, что главный хит студии — сериал «Почка» с Любовью Аксеновой был снят практически полностью женской командой: режиссером и сценаристом проекта стала Мария Шульгина, помогала в написании сценария Елизавета Тихонова, шоураннером выступила Авдотья Смирнова, а оператором — Анна Рожецкая.
«Я понимаю, что женщин в этом смысле не то, что куда-то не допускают, они ногой уже вышибают двери, чтобы стать главными в индустрии», — улыбнулся Хлебников.