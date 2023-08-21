Галь Гадот рассказала о травмах и синяках после съемок в кино

"Как-то в воскресенье я гуляла с тремя дочерьми в парке в Лондоне. Я надела летнее платье, не подумав о том, что мои ноги и спина были полностью в синяках. Люди в это время смотрели на меня, будто что-то не так", - заявила артистка.