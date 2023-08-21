Галь Гадот рассказала о травмах и синяках после съемок в кино
Актриса Галь Гадот, которая играет главную роль в шпионском триллере "Каменное сердце", призналась The Sun, что старается исполнять большинство каскадерских трюков самостоятельно.
"В создании фильмов есть моменты, которые мне не нравятся. А вот сражаться и заниматься рукопашным боем мне очень нравится", - подчеркнула Гадот.
При этом она добавила, что после некоторых съемочных дней все ее тело буквально покрыто ссадинами и синяками. Гадот вспомнила, как испугала людей своим внешним видом во время прогулки с дочерьми в лондонском парке.
"Как-то в воскресенье я гуляла с тремя дочерьми в парке в Лондоне. Я надела летнее платье, не подумав о том, что мои ноги и спина были полностью в синяках. Люди в это время смотрели на меня, будто что-то не так", - заявила артистка.
По словам звезды "Чудо-женщины", из-за съемок в кино она заработала две грыжи шеи и еще две грыжи спины.
Режиссер фильма Том Харпер при этом надеялся, что "Каменное сердце" положит начало для запуска франшизы, аналогичной "Миссия: невыполнима", но с женским персонажем в главной роли.
По сюжету Гадот играет неопытного технического специалиста Рэйчел Стоун в подразделении МИ-6, возглавляемом ведущим агентом Паркером (Джейми Дорнан).