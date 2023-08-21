Умер актер из "Склифосовского" Алексей Шулин

20 августа скончался Алексей Шулин, российский актер театра, кино и ТВ.

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Шулин родился 13 декабря 1967 года. В 1991-м окончил Горьковское театральное училище. В 1991-2007 годах служил в Мурманском областном театре драмы. Работал в московском театре МИРТ. С 2007 года - актер столичного театра "Эрмитаж". Играл в "Зойкиной квартире", "Золотом теленке", "Судьбе барабанщика".

На экранах - с начала нулевых: "Морской узел", "Адвокат", "Час Волкова", "Темное царство", "Гусар" с Гариком Харламовым, "Склифосовский".

В 2006-м был удостоен звания заслуженного артиста РФ.

О кончине актера на 56-м году жизни сообщают его друзья и коллеги.