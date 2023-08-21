Евреи вступились за Брэдли Купера после критики из-за носа

Еврейские организации официально поддержали актера Брэдли Купера, который сыграет композитора Леонарда Бернстайна. Об этом сообщает TMZ.

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В Сети Купера раскритиковали за искусственный нос, с которым он снялся в роли композитора в фильме "Маэстро" — некоторые евреи решили, что это проявление антисемитских стереотипов.

"Мы не считаем, что этот образ задевает или принижает еврейское сообщество", - заявили в ответ в Американском еврейском комитете.

Правозащитная организация Антидиффамационная лига согласна с этим утверждением.

"История знает примеры, когда евреев изображали в антисемитских и пропагандистских фильмах злобными карикатурными существами с огромными крючковатыми носами. Этот байопик о легендарном композиторе Леонарде Бернстайне - другое дело", - сказали в Лиге.

Известно, что актриса Трейси Энн Оберман сравнила нос Купера с блэкфейсом — гримом, который позволяет белокожим людям играть афроамериканцев. Она напомнила, что Киллиан Мерфи смог сыграть Роберта Оппенгеймера, который также является евреем, без каких-либо лицевых протезов.