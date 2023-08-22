Кевин Сорбо назвал себя первой жертвой культуры отмены

Актер Кевин Сорбо признался, что Голливуд в течение многих лет отказывал ему из-за религиозных и политических убеждений. Об этом звезда сериала "Удивительные странствия Геракла" рассказал Fox News.
"Было очень грустно, когда мои менеджер и агент говорили, что не могут больше найти мне работы и вообще работать со мной из-за того, что я христианин и консерватор", - вспомнил Сорбо.
При этом жена актера Сэм добавила, что крупные соцсети наподобие Facebook и LinkedIn также удалили его аккаунты, отметив, что им просто "не понравилась правда".
"Я [потом] написал в Twitter: "Мне нужно больше теорий заговора, ведь все мои предсказания сбылись. Извинился ли Facebook передо мной, хотя я был прав? Нет, ведь правда слишком сложна для некоторых людей", - добавил актер.
В результате Кевин Сорбо вместе с женой создали свою собственную продюсерскую компанию Sorbo Studios, которая занимается производством семейных развлекательных фильмов.