У Кортни Кокс есть грязный шкаф как у Моники в сериале «Друзья»

59-летняя актриса Кортни Кокс показала в ролике в социальной сети грязный шкаф в ее доме.

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Кокс хотела снять на видео свою столовую, однако оператор отвлекся, увидев приоткрытую дверь.

«О, подожди, что здесь?» — спросил он.

Актриса открыла эту дверь в доме и показала комнату, заполненную сваленными в кучу коробками, пуховыми одеялами и другими предметами. Она не хотела подробно останавливаться на осмотр комнаты, но оператор настоял.

«О боже мой, ничего! Макс, ничего. Пожалуйста, Макс, остановись! Это не смешно. Серьезно, не снимайте это на пленку», — сказала Кокс.

В сцене из восьмого сезона сериала «Друзья» героиня Моника, которую сыграла Кортни Кокс, не хотела показывать свой грязный шкаф Чендлеру, роль которого исполнил Мэтью Перри.

«Да ладно, у нас у всех есть один [грязный шкаф]», — подписала Кокс свое видео.