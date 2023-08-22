Джейсон Момоа и Дэйв Батиста снимутся в фильме от режиссера «Синего жука»

Два брутальных качка Джейсон Момоа и Дэйв Батиста исполнят главные роли в фильме «Команда разрушителей» от режиссера Анхеля Мануэля Сото.

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Как сообщает The Wrap, это будет следующий проект постановщика после «Синего жука», дебютировавшего на прошлых выходных. О новом фильме ничего не известно, кроме того, что это будет приключенческий боевик.

Проект появился в 2021 году и никак не мог найти дом, пока не попал на глаза руководству студии MGM (входит в Amazon). Под их крылом и будет вестись производство.