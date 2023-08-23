Актер-боец Тактаров рассказал о потере ролей в зарубежных фильмах

По словам Тактарова, его роль убрали из одного британского и трех американских фильмов. «Я уже был отобран, мы работали, и тут вдруг я исчезаю. Моего героя якобы нет, и мне не объясняют, только виновато глаза отводят. Мол, что-то переписалось, переделалось, бюджет снижается», — поделился он.