Актер и боец Тактаров потерял роли в четырех зарубежных проектах

Российский актер кино и боец UFC Олег Тактаров потерял работу в четырех зарубежных проектах. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

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По словам Тактарова, его роли исчезли из одного британского и трех американских фильмов.

«Я уже был отобран, мы работали, и тут вдруг я исчезаю. Моего героя якобы нет, и мне не объясняют, только виновато глаза отводят. Мол, что-то переписалось, переделалось, бюджет снижается», — уточнил артист.

Тактаров обратил внимание на то, что на съемки за границей влияют и забастовки актеров и сценаристов в США. Несмотря на отказы, актер продолжает присылать свои данные на пробы.

Сейчас Тактаров снимается в трех российских кинопроектах. 24 августа в отечественный прокат выходит фильм «Квест» с его участием.