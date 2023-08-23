Энистон рассказала о «неловких моментах» с Вайнштейном

Актриса Дженнифер Энистон призналась, что не понимает культуру отмены и верит в то, что «отмененный» человек может реабилитироваться в будущем. Ее слова передает The Hollywood Reporter.

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«Я уже устала от культуры отмены. Меня, наверное, тоже отменят после сказанного. Но я не понимаю, что она значит... Неужели нет искупления? Не знаю. Я не кладу всех под гребенку Харви Вайнштейна», — призналась актриса.

Она добавила, что у нее тоже были неприятные моменты в общении со скандальным продюсером. Энистон заявила, что Вайнштейн — не тот человек, с которым хочется общаться, однако она просто «смирилась» с его поведением.

«Помню, как он приходил ко мне на съемки, чтобы предложить фильм. И я точно помню, что попросила еще одного человека остаться со мной в вагончике во время нашей встречи», — вспомнила она.

The Hollywood Reporter подчеркивает, что все больше знаменитостей становятся противниками культуры отмены — певица Лиззо, актер Крис Рок, актрисы Голди Хоун, Молли Рингуолд и Кейт Бланшетт.