«Сладкая женщина» с железным характером: 75 лет назад родилась Гундарева

75 лет назад родилась всесоюзная любимица, «сладкая женщина», актриса Наталья Гундарева. Душа советского кино и на протяжении 30 лет Московского академического театра имени Маяковского.

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Наталья Георгиевна прожила недолгую, но очень яркую творческую жизнь. Сильный, самобытный талант соединялся в ней с сердечной теплотой, а еще — мощным характером и умением твердо «защищать личные границы», как сказал бы современный психолог. Этот драгоценный сплав качеств, возможно, и помог ей стать звездой.

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В Щукинском училище, куда она пришла поступать, был конкурс — 247 человек на место. И она прошла. Экзаменаторы сомневались: слишком полная, зато обаяние — «огонь!» В училище Наталья стала центром притяжения студенческой тусовки. Однокурсница Наталья Варлей вспоминала: «Курс разбился на две компании: одна, более рафинированная, была вокруг Юры (Богатырева. — «ВМ»), другая — вокруг Наташи».

Руководитель курса Юрий Катин-Ярцев составил свой «профиль» студентки Гундаревой: «1) толстая, 2) искренность — есть, 3) выразительность — есть, 4) обаяние — есть. Исключительно одаренная актриса на самые разнообразные роли».

В 1971 году выпускница «Щуки» получила приглашения сразу в четыре театра: МХАТ, «Современник», Вахтанговский и Театр имени Маяковского. Она выбрала последний. Главный режиссер театра Андрей Гончаров быстро понял, какой бриллиант появился у него в коллективе, стал давать яркие роли.

Драматург Аркадий Инин впервые увидел Гундареву в роли Кати, дочери заглавного героя в спектакле «Дети Ванюшина» и был сражен наповал ее энергетикой. «Глаза Гундаревой — это разговор особый. Самое поразительное, что они одинаково прекрасны и на крупном плане киноэкрана, и из двадцатого ряда театрального зала. Они притягивают, гипнотизируют, завораживают…» — вспоминал Инин.

Гори, гори, звезда Митты: культовый режиссер отметил 90-летие

Гори, гори, звезда Митты: культовый режиссер отметил 90-летие

В новом театральном сезоне Гончаров планировал вывести свою любимицу на первые роли. Но вмешалась судьба: из МХАТа в Театр Маяковского перешла уже коронованная звезда Татьяна Доронина.

Молодой актрисе пришлось «застрять» на персонажах второго плана. «Свергнуть» Доронину помогла растущая популярность Гундаревой в кино. Зрители стали ходить в театр «на Гундареву». В мае 1974 года после премьеры спектакля «Банкрот», где актриса сыграла Липочку, о Гундаревой заговорила вся театральная Москва. К концу 70-х конфликт двух примадонн «Маяковки» накалился до предела. На одной из репетиций Татьяна Васильевна бросила в адрес Натальи Георгиевны какую-то обидную реплику — и получила звонкую пощечину! С этого момента дни Дорониной в Театре Маяковского были сочтены.

В кино дебют Гундаревой был триумфален — и в кадре, и за кадром. Театральный режиссер Леонид Хейфец искал худенькую барышню на роль Марфиньки в телевизионной экранизации «Обрыва» Гончарова.

Но увидев игру Гундаревой, понял: Марфинька — именно она. Режиссер был покорен магнетизмом актрисы. Она ответила взаимностью.

Служебный роман перерос в шесть лет брака. После их развода светская Москва гадала, кто стал инициатором расставания. Похоже, что именно режиссер не выдержал кипучего темперамента актрисы. Однажды он пришел к жене на репетицию и почувствовал, что больше ей не нужен. Интуиция не подвела: у Гундаревой стремительно разгорался роман с партнером по спектаклю «Леди Макбет Мценского уезда», молодым актером Виктором Корешковым. Она была удачлива в любви: влюблялась страстно и почти всегда взаимно. Она уводила возлюбленных из семьи, потом возлюбленных уводили у нее. Но вся романтическая суета служила лишь фоном для служения искусству — главного дела ее жизни, как она сама говорила.

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«Семнадцать мгновений весны»: как проходили съемки и кто помог исполнить знаковые роли в культовом советском фильме

В 1977 году читатели главного киножурнала страны «Советский экран» назвали Гундареву лучшей актрисой года — за роль в картине «Сладкая женщина». Еще одной триумфальной ролью, в которой женщины СССР узнали себя, стала многодетная мать в фильме «Однажды 20 лет спустя» (1980). Наталью Георгиевну завалили письмами-исповедями. Ей писали: «Только благодаря вам я приняла решение сохранить ребенка…»

Сама актриса была бездетной. Близкие вспоминали: она никогда не жалела об этом... Возможно, она бы не отказалась родить ребенка от любимого мужа, коллеги по «Маяковке» Михаила Филиппова, с которым провела последние 19 лет своей жизни. Просто не сложилось.

В 90-е наш кинематограф охватила «голливудская лихорадка»: в театральные вузы набирали девушек модельной внешности. Гундарева в новые каноны не вписывалась никак. Однажды она решилась лечь под скальпель пластического хирурга.

А в 2002 году произошло несчастье — возможно, сказались последствия «преображения» . На даче она начала готовить обед. Внезапно закружилась голова… Диагноз врачей был страшный: обширный инсульт. Она мужественно боролась с последствиями болезни четыре года…

Хоронили Наталью Гундареву под ее любимый вальс Свиридова из кинофильма «Метель»...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Давид Шнейдеров, режиссер, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России: